الجبهة الثورية: اتفقنا مع الحرية والتغيير على الأساسيات حول الإعلان الدستوري

القاهرة – مصراوي:

أعلنت الجبهة الثورية السودانية، الاتفاق على الأساسيات مع قوى الحرية والتغيير حول الإعلان الدستوري الذي تم توقيعه مع المجلس العسكري السوداني.

وأوضحت الجبهة الثورية السودانية، في مؤتمر صحفي الإثنين، نقلته فضائية "العربية"، أنه يتبق بعض التفاصيل التي ستخضع للبحث مع قوى الحرية والتغيير.

وتعترض الحركات المسلحة المنضوية تحت لواء "الجبهة الثورية" على عدم إدراج عدد من القضايا المركزية في الإعلان، أو إعادة صياغة بعض ما اتفق عليه مع قوى الحرية والتغيير -التحالف السوداني الذي قاد الاحتجاجات - في محادثات أديس أبابا.

فيما قال وجدي صالح، القيادي في قوى الحرية والتغيير بالسودان، إن اجتماعات القاهرة مع الجبهة الثورية مستمرة والهدف منها إشراك الجبهة الثورية ضمن اتفاق السلام بالسودان.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده الإثنين، وأوردته شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن قوى الحرية والتغيير تؤمن بالتحول الديمقراطي وضرورة إنجاح المرحلة الانتقالية.

واستطرد صالح أن قوى الحرية والتغيير ستستمر في الاجتماع مع الجبهة الثورية لبحث القضايا العالقة، لافتًا إلى أن الحوار مثمر وهادئ إلا أنه سيتم مواصلة بحث القضايا العالقة.

وتجتمع قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية في القاهرة لبحث التوصل إلى اتفاق حول مستقبل السودان، خاصة بعد توقيع المجلس العسكري وقوى المعارضة على وثيقة المجلس السيادي.