"خطوة انتقامية"..كوريا الجنوبية تعتزم سحب امتيازاتها التجارية من اليابان

سول- (د ب ا):

تعتزم كوريا الجنوبية إزالة اسم اليابان من قائمتها للشركاء التجاريين المفضلين، في خطوة انتقامية عقب أن فرضت طوكيو قيودها على الصادرات الكورية الجنوبية.

وقالت وزارة التجارة الكورية الجنوبية، في بيان الاثنين، إنه ابتداء من شهر سبتمبر المقبل، لن تصبح اليابان مدرجة في قائمة الدول التي تحظى بإجراءات تفضيلية فيما يتعلق بالصادرات.

وتفاقم هذه الخطوة من النزاع التجاري، الذي شهد محو طوكيو لكوريا الجنوبية من قائمة الدول التي تتلقى معاملة تجارية تفضيلية في الثاني من أغسطس الجاري.

وكانت اليابان قد أثارت غضب سول في يونيو الماضي، بعدما شددت من القيود المفروضة على الصادرات من المواد المستخدمة في صناعة الرقائق والشاشات، حيث قالت إنه " تم تقويض العلاقات " بين الدولتين بصورة كبيرة.

وجاء هذا القرار بعد أن ألزمت أعلى محكمة في كوريا الجنوبية، في اكتوبر الماضي، الشركات اليابانية بتعويض الكوريين الجنوبيين عن فترة العمل القسري، خلال فترة الحرب خلال العهد الاستعماري الياباني لشبه الجزيرة الكورية من 1910 إلى 1945 .