"دعم الشرعية" في اليمن: تقييم إحدى العمليات العسكرية لشبهة استهداف مدنيين

الرياض- (د ب أ):

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف، أحالت نتائج إحدى عمليات الاستهداف بمنطقة العمليات، إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث للنظر باحتمالية وجود حادث عرضي.

ونسبت وكالة الأنباء السعودية "واس" إلى المالكي قوله إن "قيادة قوات التحالف استكملت مراجعة إجراءات ما بعد العمل للعمليات المنفذة بمنطقة العمليات ليوم الأحد الموافق 11 أغسطس، وبناءً على ما تم الكشف عنه بالمراجعة الشاملة والتدقيق العملياتي، وكذلك ما تم إيضاحه من المنفذين باحتمالية وقوع خسائر بالمدنيين أثناء عملية استهداف (تجمعات لعناصر المليشيا الحوثية المقاتلة) بمحافظة (حجه)، فقد أحيلت كامل الوثائق المتعلقة بالحادث للفريق المشترك لتقييم الحوادث للنظر فيها وإعلان النتائج الخاصة بذلك".

وأكد العقيد المالكي، التزام القيادة المشتركة للتحالف بتطبيق أعلى معايير الاستهداف وكذلك تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بالعمليات العسكرية، واتخاذ كافة الإجراءات فيما يتعلق بوقوع الحوادث العرضية لتحقيق أعلى درجات المسؤولية والشفافية.