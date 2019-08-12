أبرز التصريحات في 24 ساعة: نرفض ممارسات المجلس الانتقالي في عدن
القاهرة – مصراوي:
جدد خادم الحرمين الشريفين موقف المملكة الثابت في دعم الشرعية ممثلة بالرئيس هادي والوقوف إلى "جانب اليمن واستقراره ورفض كل ما يهدد أمنه ووحدته ونسيجه الاجتماعي.
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