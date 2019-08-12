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    أبرز التصريحات في 24 ساعة: نرفض ممارسات المجلس الانتقالي في عدن

    12:30 ص الإثنين 12 أغسطس 2019
    أبرز التصريحات في 24 ساعة: نرفض ممارسات المجلس الانتقالي في عدن

    العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز

    القاهرة – مصراوي:
    جدد خادم الحرمين الشريفين موقف المملكة الثابت في دعم الشرعية ممثلة بالرئيس هادي والوقوف إلى "جانب اليمن واستقراره ورفض كل ما يهدد أمنه ووحدته ونسيجه الاجتماعي.

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