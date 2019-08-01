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    ميليشيات الحوثي تقتحم شركة الاتصالات وتختطف مدير بنك في صنعاء

    03:23 م الخميس 01 أغسطس 2019
    ميليشيات الحوثي تقتحم شركة الاتصالات وتختطف مدير بنك في صنعاء

    ميليشيا الحوثي

    صنعاء - (أ ش أ):

    اقتحمت ميليشيات الحوثي المبنى الرئيس لشركة "سبأفون" الخاصة للهاتف النقال في العاصمة اليمنية صنعاء، وقامت بإخراج موظفين وفرضت إدارة جديدة موالية لها على الشركة.

    وذكرت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الخميس، أن دوريات للميليشيات طوقت مبنى الشركة الواقع في شارع الزبيري وسط العاصمة صنعاء.. واعتقلت بعض الموظفين واقتادتهم إلى جهات مجهولة.

    وكانت ميليشيات الحوثي حجزت مطلع العام الجاري أموال وممتلكات شركة "سبأفون" بذريعة ديون ضريبية مستحقة على الشركة. وفرضت مشرفين موالين لها على الشركة، وألزمت موظفي الشركة إيصال جميع الإيرادات إلى مشرفيها.

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    الحوثيون صنعاء اختطاف مدير بنك ميليشيا الحوثي اليمن

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