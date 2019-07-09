شرطة إسرائيل تدافع عن ضابط قتل شابا من أصل إثيوبي: نعمل تحت ضغط

القاهرة – مصراوي:

دافع قائد الشرطة بدولة الاحتلال الإسرائيلي، موتي كوهين، عن الضابط المتهم بقتل الشاب من أصل إثيوبي، وهي الواقعة التي تسببت في مظاهرات غضب واسعة في مدن إسرائيلية مختلفة على مدار الأيام الماضية.

وذكر موقع جيروزاليم بوست، الثلاثاء، أن كوهين دافع عن تصرفات الضابط الذي قتل سولومون تيكاه (19 عاما)، بحجة أن رجل الشرطة في بعض الأحيان يتوجب عليه اتخاذ قرارات سريعة تحت ضغط.

وقال كوهين أيضًا في دفاعه عن الضابط الذي أطلق النار على الشاب: "رجال الشرطة الإسرائيليين عادة يتطلب منهم التصرف في ظل ظروف عصيبة وأحيانا عليهم التعامل مع المواقف، واتخاذ أحكاما سريعة وقرارات حرجة".

وتابع في تصريحاته التي نقلتها الصحيفة العبرية: "من واجبنا تذكر أن كل مواطن في إسرائيل وكل رجال الشرطة هم أبرياء إلى أن يثبت العكس بالقانون".

وقال كوهين أيضًا إن البعض استغل المظاهرات وبدأوا في "أعمال تخريبية واستخدموا العنف ضد المدنيين ورجال الشرطة".

وأسفرت المظاهرات الحاشدة على مدار الأسبوع الماضي عن خسائر مادية وغلق طرق رئيسية، واشتباكات بين رجال الشرطة والمتظاهرين، وإلقاء القبض على 136 شخصًا.