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    أمين عام الأمم المتحدة يحث إيران على التمسك بالاتفاق النووي

    08:50 م الإثنين 08 يوليه 2019
    أمين عام الأمم المتحدة يحث إيران على التمسك بالاتفاق النووي

    أنطونيو جوتيريش

    نيويورك - (أ ش أ)

    حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إيران على الالتزام بالاتفاق النووي الإيراني الموقع مع القوى العالمية الكبرى في عام 2015.

    وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة - حسبما نقلت شبكة (إيه بي سي) نيوز الأمريكية اليوم الاثنين - إن الأمين العام يحث إيران على مواصلة تنفيذ جميع التزاماتها النووية المنصوص عليها بموجب الاتفاق النووي، في الوقت الذي تواصل فيه الأطراف المشاركة السعي لإيجاد طرق للتغلب على التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد.

    وأشار حق إلى أن جوتيريش يعتقد أن تخصيب إيران لليورانيوم فوق المستوى الذي حدده الاتفاق النووي، في حال تم تأكيد ذلك، لن يساعد في الحفاظ على الاتفاق ولن يؤمن مزايا اقتصادية ملموسة للشعب الإيراني.

    وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة لهيئة الأمم المتحدة أوضحت أن مفتشيها أكدوا أن إيران تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسب تتجاوز 3.67%، وهو الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه عام 2015 بين طهران والقوى الدولية.

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    Asha
    أنطونيو جوتيريش إيران الاتفاق النووي
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