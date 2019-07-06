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    التحالف العربي: اعتراض طائرات بدون طيار حوثية أطلقت تجاه السعودية

    09:32 م السبت 06 يوليو 2019
    التحالف العربي: اعتراض طائرات بدون طيار حوثية أطلقت تجاه السعودية

    مقاتلات التحالف العربي


    القاهرة – مصراوي:
    أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار أطلقت من صنعاء باتجاه السعودية، نافيًا مزاعم الحوثي إصابة الطائرات المسيرة لأهداف في المملكة، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".
    وزعمت وسائل إعلام تابعة لميليشيات الحوثي الموالية لإيران، تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة على حظائر طائرات حربية ومواقع عسكرية أخرى بمطار جازان بجنوب السعودية.

    طائرات مسيرة الحوثيون التحالف العربي الحرب اليمنية السعودية

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