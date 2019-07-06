كوريا الشمالية تتهم طالبا أستراليا مفرج عنه بالتجسس

سول - (د ب أ):

اتهمت كوريا الشمالية طالبا أستراليا ، كان محتجزا لعدة أيام قبل الإفراج عنه، بالتجسس وبأنشطة "مناهضة للدولة".

ولم يتواصل أليكس سيجلي 29 عاما، من بيرث بأسرته وأصدقائه منذ 24 يونيو الماضي.

وجرى الإفراج عنه يوم الخميس ووصل إلى طوكيو بعد منتصف الليل حيث تعيش زوجته بعد التوقف لفترة قصيرة في بكين.

ذكرت وسائل الإعلام الكورية الشمالية الرسمية اليوم أنه تم "القبض (على سيجلي) في حالة تلبس " و"اعترف صراحة بأفعاله التجسسية". واتهم بالتجسس وكذلك التحريض على جرائم ضد كوريا الشمالية عبر الانترنت.

ويتحدث سيجلي الكورية بطلاقة وهو متخصص في الجولات التعليمية التوجيهية لكوريا الشمالية. وفي عام 2018 بدأ الدراسة للحصول على درجة الماجستير في الأدب الكوري في جامعة كيم إيل سونج في بيونج يانج وأصبح أحد أوائل الغربيين الذين يواصلون دراسات لفترة طويلة في البلاد.

وقال تشاد أوكارول، رئيس موقع "إن كيه نيوز" في سول، إن سيجلي كان قد استغل عمودا شهيرا في الموقع المتخصص في كوريا الشمالية لتقديم "لمحة غير سياسية ومتبحرة عن الحياة في بيونج يانج".

وأضاف أوكارول في بيان: "فكرة أن هذه العواميد التي نشرت بشفافية ممهورة باسمه بين يناير وإبريل 2019، ضد الدولة هي في طبيعتها تضليلا نرفضه".

جرى تحرير سيجلي بمساعدة السويد التي لديها سفارة في بيونج يانج وقال إنه يأمل أن يعود لحياته الطبيعية.

وقال سيجلي في بيان صدر من طوكيو أمس الجمعة "أريد فقط أن يعرف الجميع أنني بخير وأن أشكرهم على اهتمامهم بسلامتي ودعمهم لعائلتي على مدار الأسبوع الماضي."

يشار إلى أن أستراليا تجمعها علاقات دبلوماسية بكوريا الشمالية، لكن ليس لها سفارة هناك، وتقوم بأداء الأعمال القنصلية بمساعدة السفارة السويدية في بيونج يانج.