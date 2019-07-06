حميدتي يكشف مصير المساعدات السعودية والإماراتية للسودان

القاهرة – مصراوي:

قال الفريق محمد حمدان دقلو، الشهير بـ"حميدتي"، نائب المجلس العسكري السوداني الانتقالي، إنه يجب تكثيف الجهود والتعاون لتحقيق الاستقرار في البلاد.

وأكد حميدتي في خطاب جماهيري، اليوم السبت، أنه يسعى لإقامة دولة القانون لبدء مرحلة جديدة في السودان، وتقديم كل من تورط في الفساد إلى المحاكمة وإرجاع الحقوق إلى أهلها.

واستطرد حميدتي، أن المساعدات السعودية والإماراتية موجودة في بنك السودان المركزي، وسيتم توجيهها للتنمية.

ولاقى الاتفاق بين قادة الاحتجاجات في السودان والمجلس العسكري الذي تم الجمعة ترحيبا من الشعب السوداني.

كما أشاد قادة حركة الاحتجاج أنفسهم بالاتفاق حول الهيئة التي يفترض أن تقود المرحلة الانتقالية المقبلة، لكنهم شددوا على وجوب إنجاز "الثورة كاملة".