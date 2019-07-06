  • عاجل:"كل 3 أشهر".. الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن أسعار المنتجات البترولية (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 عمرو وردة الثانوية العامة الطقس ريهام سعيد رأس توت عزت أبو عوف

    زعيم المعارضة يبدي استعداده لحوار مشروط مع السلطات الفنزويلية

    09:04 ص السبت 06 يوليه 2019
    زعيم المعارضة يبدي استعداده لحوار مشروط مع السلطات الفنزويلية

    خوان جوايدو زعيم المعارضة في فنزويلا

    كراكاس - (أ ش أ):

    دعا زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان جوايدو اليوم السبت أنصاره لعدم الاستسلام ومواصلة التظاهر، مبديا استعداده للحوار مع السلطات بشرط تحقيق أهداف أساسية .

    وقال جوايدو في تصريحات - نقلتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إنني " لا أخشى الحوار في حال أتاح تحقيق ثلاثة أهداف أساسية هي: رحيل الرئيس نيكولاس مادورو، وتأليف حكومة انتقالية، وتنظيم انتخابات حرة ".

    وكانت المعارضة الفنزويلية قد نظمت جلسة داخل مبنى البرلمان بمناسبة ذكرى الاستقلال، وذلك بحضور عدد من سفراء من الدول التي تعترف بجوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد .

    هذا المحتوى من

    خوان جوايدو فنزويلا نيكولاس مادورو المعارضة الفنزويلية

    الخبر التالى:

    بلومبرج: قاض أمريكي يقر أغلى تسوية طلاق في العالم بقيمة 38 مليار دولار
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان