زعيم المعارضة يبدي استعداده لحوار مشروط مع السلطات الفنزويلية

كراكاس - (أ ش أ):

دعا زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان جوايدو اليوم السبت أنصاره لعدم الاستسلام ومواصلة التظاهر، مبديا استعداده للحوار مع السلطات بشرط تحقيق أهداف أساسية .

وقال جوايدو في تصريحات - نقلتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إنني " لا أخشى الحوار في حال أتاح تحقيق ثلاثة أهداف أساسية هي: رحيل الرئيس نيكولاس مادورو، وتأليف حكومة انتقالية، وتنظيم انتخابات حرة ".

وكانت المعارضة الفنزويلية قد نظمت جلسة داخل مبنى البرلمان بمناسبة ذكرى الاستقلال، وذلك بحضور عدد من سفراء من الدول التي تعترف بجوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد .