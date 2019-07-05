التحقيق مع مواطن كوري جنوبي يشتبه في انتمائه لـ"داعش"

سول (أ ش أ)

أجرت السلطات في كوريا الجنوبية، تحقيقا مع مواطن بتهمة سرقة جهاز يستخدم في المتفجرات العسكرية أثناء خدمته في الجيش وإقامة علاقات مع أعضاء يشتبه في انتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابي.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن مسؤولين بوزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اشترطوا عدم الكشف عن هويتهم، قولهم إن المشتبه فيه يبلغ من العمر 23 عامًا ويُعرف بلقب "بارك" قام بسرقة على الأقل جهاز متفجرات في أكتوبر 2017 عندما كان يتلقى التدريب في وحدة هندسة تابعة للجيش الكوري الجنوبي كأخصائي متفجرات.

وأشار المسؤولون إلى أن المحققين عثروا أيضًا على مقطع فيديو على هاتفه المحمول حول كيفية صنع ذخيرة محلية الصنع واستولوا على خنجر في منزله يشبه السكاكين ذات الشفرة العريضة التي استخدمها الإرهابيون.

وأضافوا أن الرجل متهم بسرقة معدات عسكرية وانتهاك قانون مكافحة الإرهاب حيث بدأت السلطات التحقيق معه بعد تلقيها لمعلومات من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي.