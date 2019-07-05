روسيا تعترض طائرة استطلاع أمريكية فوق البحر الأسود

موسكو- أ ش أ:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة من نوع "سو-27" اعترضت طائرة استطلاع أمريكية فوق مياه البحر الأسود بعد اقترابها من الحدود الروسية، وأجبرتها على العودة.

وقالت الوزارة في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" – اليوم الجمعة- أن أجهزة المراقبة الروسية رصدت طائرة استطلاع أمريكية " فوق المياه الدولية للبحر الأسود، كانت تقترب من الحدود الروسية.

وأضافت أن المقاتلة الروسية "سو-27" أقلعت من المنطقة العسكرية الجنوبية، مؤكدة أنها اقتربت من طائرة الاستطلاع الأمريكية إلى مسافة آمنة وأجبرتها على مغادرة المنطقة.