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    ترامب للمهاجرين: ابقوا في بلادكم ما دامت مراكز الاحتجاز لدينا لا تعجبكم

    09:15 ص الخميس 04 يوليو 2019
    ترامب للمهاجرين: ابقوا في بلادكم ما دامت مراكز الاحتجاز لدينا لا تعجبكم

    دونالد ترامب

    واشنطن - (أ ش أ):

    أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العديد من المهاجرين المحتجزين في مراكز مكتظة يعيشون أفضل بكثير مما عاشوا في بلادهم وفي ظروف أكثر أمانا.

    وكتب ترامب، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إذا كان المهاجرون غير الشرعيين غير راضين عن الظروف في مراكز الاحتجاز التي تم بناؤها بسرعة أو التي تم تجديدها، فما عليهم سوى ألا يأتوا وسيتم حل جميع المشاكل.

    وجاءت تلك التغريدة بعد أسابيع من التقارير بشأن الظروف الصعبة والخطيرة داخل مراكز احتجاز المهاجرين على الحدود.

    كما زار وفد من الكونجرس الأمريكي في وقت سابق من الأسبوع الجاري مراكز الاحتجاز الحدودية ليخرج بقصص بشأن العائلات المنفصلة ونقص المياه، كما يُطلب من المهاجرين الشرب من دورات المياه.

    وتدهورت الظروف داخل المراكز بعد القبض على عدد كبير من المهاجرين على الحدود الأمريكية المكسيكية.

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    دونالد ترامب مراكز الاحتجاز تويتر

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