مخالفًا للقانون.. إدارة ترامب فرقت 1000 طفل مهاجر عن آبائهم خلال عام

كتب – محمد عطايا:

أخبر محامو اتحاد الحريات المدنية الأمريكية قاضيًا فيدراليًا اليوم، أن إدارة رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، عملت على تفريق ما يقرب من 1000 طفل مهاجر من آبائهم على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك منذ أن أمر القاضي حكومة واشنطن بتقليص هذه الممارسة منذ أكثر من عام، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست".

قدم اتحاد الحريات المدنية ملف مطول لمحكمة المقاطعة الأمريكية في سان دييجو، كشفوا فيه أن الولايات المتحدة تفصل الآباء عن ابنائهم لأسباب واهية، فعلى سبيل المثال ادعى أحد حراس الحدود الأمريكي أن رجل مكسيكي لم يتمكن من تغيير حفاضة طفلته، ما كان سببًا في فصله عنها.

وزعم القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي، كيفن ماكالينان، إن الانفصال العائلي لا يزال "نادرًا للغاية" ولا يحدث إلا عندما يشكل الكبار خطراً على الطفل بسبب سجلهم الإجرامي أو مرضهم أو سوء المعاملة أو الإهمال.

من بين عشرات الآلاف من الأطفال الذين احتُجزوا على الحدود هذا العام، تم فصل 911 طفلاً منذ صدور أمر المحكمة بتاريخ 26 يونيو 2018، وذلك اعتبارًا من 29 يونيو، وفقًا لاتحاد الحريات المدنية الأمريكي، نقلاً عن إحصائيات تلقتها المنظمة من الحكومة كجزء من العملية المستمرة.

في حين أقر القاضي بأنه قد لا يزال تتم عملية فصل الوالدين والأطفال عندما يتم اكتشاف أحد الوالدين يشكل خطراً على أطفالهم، إلا أن اتحاد الحريات المدنية الأمريكي وغيرهم يقولون إن موظفي الهجرة الفيدراليين وحرس الحدود يقومون بتقسيم العائلات على جرائم بسيطة مزعومة - بما في ذلك المخالفات المرورية - وحثوا القاضي الثلاثاء لتوضيح متى يجب السماح بحدوث مثل هذه الانفصال.

وقال المحامي لي جيليرنت في مقابلة إنهم يأخذون ما كان من المفترض أن يكون استثناءً ضيقًا للحالات التي كان فيها الوالد خطرًا حقيقيًا على الطفل ويستخدمها ثغرة لمواصلة فصل الأسر.

وتتخذ إدارة ترامب موقفًا حازمًا رافضًا السماح بدخول المهاجرين الأجانب بلاده، خاصة من دول الجوار.

وأعلن مسؤول في المكسيك، تراجع أعداد المهاجرين الذين يعبرون بلاده وأغلبهم قادمين من أمريكا الوسطى في محاولة للوصول إلى الحدود الأمريكية بنسبة 39% منذ مايو الماضي.

وقال وزير العلاقات الخارجية المكسيكي "مارسيلو إبرارد" - وفقًا لما نقلته شبكة (إيه بي سي) نيوز الأمريكية اليوم،الثلاثاء، : "إن أعداد المهاجرين انخفضت من 144 ألفًا و278 مهاجرا في مايو الماضي إلى 87 ألفًا و648 مهاجرًا حتى الآن في يوليو الجاري".