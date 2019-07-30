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    أهم التصريحات في 24 ساعة: الإيرانيون لم يفوزا في حرب أبدًا

    01:00 ص الثلاثاء 30 يوليه 2019
    أهم التصريحات في 24 ساعة: الإيرانيون لم يفوزا في حرب أبدًا

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    القاهرة – مصراوي:

    أكد وزير الخارجية البريطاني دومنينيك راب أنه لن يكون هناك تبادل للناقلات النفطية المحتجزة مع إيران، فيما صرح المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري أنه تم رصد اتصالات بين عناصر من تنظيم القاعدة الإرهابي وقطر وتركيا، وزعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الإيرانيين لم يفوزوا بحرب أبدًا.

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