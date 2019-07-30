أهم التصريحات في 24 ساعة: الإيرانيون لم يفوزا في حرب أبدًا
القاهرة – مصراوي:
أكد وزير الخارجية البريطاني دومنينيك راب أنه لن يكون هناك تبادل للناقلات النفطية المحتجزة مع إيران، فيما صرح المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري أنه تم رصد اتصالات بين عناصر من تنظيم القاعدة الإرهابي وقطر وتركيا، وزعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الإيرانيين لم يفوزوا بحرب أبدًا.
الأخبار المتعلقة
-
صحيفة مترو: 14.3 مليون فقير في بريطانيا
-
ترامب: الإيرانيون لم يفوزا أبدًا في حرب ولم يخسروا مفاوضات
-
بوريس جونسون لا يرجح "بريكست" دون اتفاق
-
رئيس وزراء بريطانيا : اتفاق بريكست الحالي "ميت"
-
ما نعرفه عن منفذ إطلاق النار على مهرجان "الثوم" بأمريكا
-
حميدتي: الرئيس السيسي مستعد للوقوف مع شعب السودان في الظروف الراهنة
اعلان
باقى المحتوى
باقى المحتوى
-
383
-
298
-
263
-
167
-
150
-
124
-
98
-
83
-
63
-
55