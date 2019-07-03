الجيش الليبي: بنادقنا موجهة نحو الإخوان والقاعدة وداعش في طرابلس

القاهرة – مصراوي:

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن حكومة الوفاق وجماعة الإخوان المسلمين استغلت شائعات ضرب مراكز المهاجرين في تاجوراء، لحث مجلس الأمن لإصدار قرار بوقف القتال في طرابلس، إلا أنهما فشلا بشكل ذريع.

وتخوض القوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر، عمليات عسكرية لتطهير العاصمة الليبية طرابلس من "الميلشيات الإرهابية" التي تسيطر عليها حكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الليبي، في مؤتمر صحفي له اليوم الأربعاء، أن هدف القوات المسلحة في ليبيا، هو "الضرب بيد من الحديد" على جماعة الإخوان المسلمين، والتنظيمات الإرهابية، والقاعدة وداعش، قائلًا: "إن بنادقنا موجهة نحو تلك التنظيمات".

وقال المسماري، إن جماعة الإخوان المسلمين سقطت في مصر والسودان ولم يتبق لهم سوى طرابلس، وهي تمثل لهم شيئين، يهددون بلجنة غير شرعية.

واستطرد المسماري، أن الجيش الليبي، يعتمد الحرفية والدقة منذ انطلاق عملية الكرامة، ولا يستهدف المدنين، مطالبًا بفتح تحقيق دولي ومستقل في جرائم الميليشيات في ليبيا.