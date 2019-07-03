إصابة 4 من الشرطة الاتحادية العراقية جنوبي كركوك

كركوك (العراق) - (د ب أ):

ذكر مسؤول في الشرطة العراقية اليوم الأربعاء أن ضابطا وثلاثة عناصر من قوات الشرطة الاتحادية أصيبوا بجروح جراء انفجار عبوة مستهدفة مركبة كانت تقلهم جنوبي مدينة كركوك /250 كلم شمال بغداد/.

وقال العقيد يوسف حسن، من قوات الشرطة الاتحادية في محافظة كركوك، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "عبوة ناسفة زرعها عناصر من تنظيم داعش انفجرت لدى مرور مركبة عسكرية لقوات الشرطة الاتحادية قرب قرية تل خديجة التابعة لقضاء داقوق جنوبي كركوك، ما أدى إلى إصابة ضابط وثلاثة من عناصر الدورية بجروح، إلى جانب إلحاق أضرار مادية بالمركبة".

وتطارد القوات العراقية بمحافظة كركوك، بالتعاون مع طيران التحالف الدولي، فلول داعش في مناطق متفرقة بمحافظة كركوك لبسط الأمن والاستقرار.