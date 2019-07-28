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    الهند تعلن مقتل قائد بارز لإحدى الجماعات المسلحة في كشمير

    02:38 م الأحد 28 يوليو 2019
    الهند تعلن مقتل قائد بارز لإحدى الجماعات المسلحة في كشمير

    الشرطة الهندية

    نيودلهي - أ ش أ

    أعلنت الشرطة الهندية مقتل قائد بارز لإحدى الجماعات المسلحة المتمركزة في الشطر الباكستاني لإقليم كشمير، وذلك خلال عملية أمنية شنتها قوات الأمن في الشطر الهندي من الإقليم.

    ونقلت شبكة "إيه. بي. سي." الأمريكية، اليوم الأحد، عن ديمو سينج قائد شرطة الإقليم قوله: "إن القائد بالجماعة المتشددة مونا بيهاري قُتل خلال عملية أمنية شنتها القوات الهندية ببلدة شوبيان".

    وأضاف أن بيهاري اشتهر بصنع القنابل، وكان مسئولًا عن سلسلة من عمليات القتل والهجمات التي استهدفت المدنيين في المنطقة.

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    الشرطة الهندية الهند كشمير الجماعات المسلحة

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