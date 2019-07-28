مسؤول فلسطيني: قوات إسرائيلية تدمر جزءا من مشروع سياحي شمال نابلس

نابلس - (د ب أ):

أفاد مسؤول محلي فلسطيني بأن قوات "الاحتلال" الإسرائيلي دمرت اليوم الأحد جزءا من مشروع سياحي قرب الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم عن رئيس بلدية سبسطية محمد عازقوله إن "قوات الاحتلال اقتحمت البلدة للمرة الثالثة خلال 24 ساعة، ودمرت جزءا من مشروع سياحي، يهدف إلى إعادة تأهيل ساحة البيدر قرب الموقع الاثري، الذي يقع في مناطق مصنفة "ب".

وأضاف أن قوات "الاحتلال" جرفت ما أنجز من المشروع الممول من قبل بلجيكا.