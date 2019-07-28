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    انقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق بواشنطن

    02:11 ص الأحد 28 يوليه 2019
    انقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق بواشنطن

    انقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق بواشنطن

    واشنطن (د ب أ) :

    انقطع التيار الكهربائي عن مناطق في شمال غربي العاصمة الأمريكية واشنطن مما أثر على نحو 39 ألف مشترك، حسبما أعلنت شركة الكهرباء المحلية عبر تويتر مساء السبت.

    وقالت شركة "بيبكو" إن مشكلة في محطتها الفرعية في طريق "فلوريدا أفينيو" في واشنطن قد أثر على نحو 39 ألف مشترك في العاصمة الأمريكية، حسبما نقلت وكالة أنباء بلومبرج.

    وأضافت الشركة: "نحن نعمل على استعادة الخدمة للعملاء بأسرع وقت ممكن وبشكل آمن قدر الإمكان ونحقق في أسباب الحادث ".

    انقطاع التيار الكهربائي واشنطن شركة الكهرباء المحلية تويتر

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