مقتل شخصين في حادث سقوط طائرة خفيفة بالقرب من موسكو

موسكو - (أ ش أ):

لقى شخصان مصرعهما اليوم السبت، إثر سقوط طائرة خفيفة في منطقة (سيربوخوف) قرب موسكو.

وقال المتحدث باسم إدارة هيئة الطوارئ الروسية - لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "قتل شخصان، كانوا على متن الطائرة"، مشيرا إلى أن الطائرة سقطت في نهر (أوكا) على مشارف قرية دراكينو بالقرب من موسكو .

وصرح مصدر في الشرطة الروسية بأن الطائرة الخفيفة، التي تحطمت في منطقة موسكو، اصطدمت بأسلاك كهربائية مباشرة بعد إقلاعها.