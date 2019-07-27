مقتل شخصين في حادث سقوط طائرة خفيفة بالقرب من موسكو
موسكو - (أ ش أ):
لقى شخصان مصرعهما اليوم السبت، إثر سقوط طائرة خفيفة في منطقة (سيربوخوف) قرب موسكو.
وقال المتحدث باسم إدارة هيئة الطوارئ الروسية - لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "قتل شخصان، كانوا على متن الطائرة"، مشيرا إلى أن الطائرة سقطت في نهر (أوكا) على مشارف قرية دراكينو بالقرب من موسكو .
وصرح مصدر في الشرطة الروسية بأن الطائرة الخفيفة، التي تحطمت في منطقة موسكو، اصطدمت بأسلاك كهربائية مباشرة بعد إقلاعها.
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