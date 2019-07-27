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    مقتل شخصين في حادث سقوط طائرة خفيفة بالقرب من موسكو

    05:36 م السبت 27 يوليه 2019
    مقتل شخصين في حادث سقوط طائرة خفيفة بالقرب من موسكو

    حادث سقوط طائرة - ارشيفية

    موسكو - (أ ش أ):

    لقى شخصان مصرعهما اليوم السبت، إثر سقوط طائرة خفيفة في منطقة (سيربوخوف) قرب موسكو.

    وقال المتحدث باسم إدارة هيئة الطوارئ الروسية - لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "قتل شخصان، كانوا على متن الطائرة"، مشيرا إلى أن الطائرة سقطت في نهر (أوكا) على مشارف قرية دراكينو بالقرب من موسكو .

    وصرح مصدر في الشرطة الروسية بأن الطائرة الخفيفة، التي تحطمت في منطقة موسكو، اصطدمت بأسلاك كهربائية مباشرة بعد إقلاعها.

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    سقوط طائرة موسكو قتل نهر أوكا

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