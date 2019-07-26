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    جونسون وترامب يبحثان في اتصال هاتفي التوتر مع إيران

    11:44 م الجمعة 26 يوليه 2019
    جونسون وترامب يبحثان في اتصال هاتفي التوتر مع إيران

    ترامب وجونسون

    لندن - (أ ش أ):

    بحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ، في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، التوتر مع إيران.

    وقال المتحدث باسم مكتب رئاسة الوزراء البريطانية ، في بيان أوردته قناة سكاي نيوز الإخبارية مساء اليوم الجمعة ، إن الزعيمين أشارا إلى ضرورة أن تعمل دولتاهما معا في التعامل مع الملف الإيراني.

    وجاء في البيان أيضا أن جونسون وترامب سيلتقيان خلال قمة مجموعة "السبع الكبار" المزمع عقدها في بلدة بياريتز الفرنسية، في الشهر المقبل.

    وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بحث الملف الإيراني مع نظيره البريطاني الجديد دومينيك راب خلال مكالمة هاتفية جرت الخميس غداة تولّي جونسون رئاسة الوزراء البريطانية.

    هذا المحتوى من

    Asha
    دونالد ترامب بوريس جونسون أمريكا إيران
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