الرئيس اللبناني يتسلّم دعوة لزيارة باراجواي

بيروت- ( د ب أ ):

تسلّم الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون رسالة خطية من رئيس جمهورية باراجواي اللبناني الاصل ماريو عبدو بينيتز.

ونقل الرسالة وزير خارجية باراجواي لويس البرتو كاستيجليوني خلال استقبال الرئيس عون له على رأس وفد،جاء ذلك في بيان اصدرته الرئاسة اللبنانية اليوم الجمعة.

وأعرب الرئيس عبدو في رسالته عن أمله بأن تتاح له الفرصة لزيارة لبنان "أرض اجدادي الذين اتعاطف دائماً مع حكومتهم وشعبهم وثقافتهم".

كما أعرب " عن رغبته في تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية بين لبنان وباراجواي وبين الشعبين الصديقين".