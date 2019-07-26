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    الرئيس اللبناني يتسلّم دعوة لزيارة باراجواي

    03:53 م الجمعة 26 يوليه 2019
    الرئيس اللبناني يتسلّم دعوة لزيارة باراجواي

    الرئيس اللبناني العماد ميشال عون

    بيروت- ( د ب أ ):

    تسلّم الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون رسالة خطية من رئيس جمهورية باراجواي اللبناني الاصل ماريو عبدو بينيتز.

    ونقل الرسالة وزير خارجية باراجواي لويس البرتو كاستيجليوني خلال استقبال الرئيس عون له على رأس وفد،جاء ذلك في بيان اصدرته الرئاسة اللبنانية اليوم الجمعة.

    وأعرب الرئيس عبدو في رسالته عن أمله بأن تتاح له الفرصة لزيارة لبنان "أرض اجدادي الذين اتعاطف دائماً مع حكومتهم وشعبهم وثقافتهم".

    كما أعرب " عن رغبته في تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية بين لبنان وباراجواي وبين الشعبين الصديقين".

    ميشال عون لبنان بيروت باراجواي
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