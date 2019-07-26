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    ​"داعش" يعلن مسؤوليته عن انفجارين وقعا في كابول أمس

    09:20 ص الجمعة 26 يوليه 2019
    ​"داعش" يعلن مسؤوليته عن انفجارين وقعا في كابول أمس

    تنظيم داعش

    كابول - (أ ش أ):

    أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن الانفجارين المتتابعين اللذين وقعا، أمس الخميس، في العاصمة الأفغانية (كابول).

    وذكرت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الجمعة أن التنظيم الإرهابي أعلن ذلك عبر وكالة "أعماق" التابعة له، حيث زعم داعش بأن هو المسؤول عن الانفجارات المتتالية بما في ذلك الهجوم الانتحاري الذي استهدف حافلة تقل موظفين حكوميين من وزارة التعدين والبترول في الحي السادس عشر من العاصمة.

    وفي الوقت نفسه، أعلنت حركة طالبان أنها المسؤولة عن انفجار سيارة مفخخة في منطقة ديسبشاري في كابول، ما أسفر عن مقتل 9 مواطنين أجانب.

    ويقول مسؤولو الأمن الأفغان إن الانفجارات الثلاثة التي هزت كابوت أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.

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    تنظيم داعش الإرهاب كابول وزارة التعدين والبترول

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