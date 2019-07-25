"العربية للتصنيع" تتفق مع شركة صينية لتوطين صناعة المصاعد والمشايات الكهربائية

كتب - محمد سامي:

شهد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، توقيع مذكرة للتفاهم بين الهيئة وشركة "فوجي سينو" الصينية العالمية، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للهيئة بنقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة من خلال الشراكة والتعاون مع الشركات العالمية بما يعزز الاقتصاد القومي وسد الفجوة الاستيرادية وزيادة فرص الاستثمار في مصر.

وقال التراس، في بيان، اليوم الخميس، إن مجالات التعاون تتضمن نقل الخبرة الفنية وتدريب الكوادر البشرية بهدف توطين تكنولوجيا صناعة المصاعد والسلالم والمشايات الكهربائية ونظام أوتوماتيكي ذكي لمواقف السيارات وفقًا لمواصفات الجودة العالمية، مؤكدًا أن الهيئة العربية للتصنيع تساهم بمكونات تصنيع محلي بنسبة كبيرة على أن تتعاظم نسبة المساهمة خلال السنوات المقبلة.

وأضاف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الشركة الصينية ستقوم بتدريب مهندسي وفنيين الهيئة على التصنيع والتجميع ومتطلبات الجودة واختبار المنتجات، مما يعد خطوة رائدة لمصر وللمنطقة الأفريقية لتوطين التكنولوجيا العالمية في مجال صناعة المصاعد والسلالم والمشايات الكهربائية، متابعًا: "نستهدف تلبية احتياجات السوق المحلي، بالإضافة للسوق الأفريقي والعربي والأوروبي، بمنتجات ذات جودة عالية وبأسعار منافسة".

وأكد "أويانغ يان" مدير عام شركة فوجي الصينية، اهتمام شركته بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع نظرًا لما يتوفر لديها من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية، إلى جانب مشاركتها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر، مضيفًا أنه يوجد العديد من المؤشرات التي تعكس وجود فرص واعدة لإقامة شراكة صناعية بين الجانبين في مختلف المجالات.

وشدد المهندس توفيق مصطفى عبدالتواب، مدير عام شركة "فوجي مصر" (وكيل الشركة الصينية)، على ثقته في نجاح التعاون المشترك، مشيدًا بخطة الهيئة العربية للتصنيع لتعميق التصنيع المحلي وفقًا لمواصفات الجودة العالمية.