حفتر: الجيش الليبي سيرفع راية النصر في العاصمة طرابلس قريبًا

القاهرة – مصراوي:

قال قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، إن القوات المسلحة هدفها تحرير البلاد من شرقها إلى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها، حتى لا يجرأ الإرهاب على "تدنيس" أي حبة رمل.

وأضاف حفتر، في كلمة متلفزة بثتها فضائية "ليبيا الحدث"، الأربعاء، أن الجيش الوطني الليبي سيرفع راية النصر في العاصمة طرابلس قريبًا، لإعلان تحرير المدينة من التنظيمات الإرهابية.

وشدد قائد الجيش الوطني الليبي على أنه يجب المحافظة على سلامة وأمن المواطنين في طرابلس، خلال معارك تحرير العاصمة.

وأعلن الجيش الليبي، في وقت باكر الأربعاء، أن قواته تتقدم بجميع محاور القتال بالعاصمة طرابلس، رغم محاولات الطيران التركي الداعم لقوات حكومة الوفاق عرقله تقدمه نحو أهدافه.

وأضاف، في بيان، أن وحداته المسلحة سيطرت على مواقع جديدة بعد اشتباكات عنيفة بدأت منذ فجر الثلاثاء، حيث تمكنت وحدات اللواء 73 مشاة والكتيبة 127 مشاة من تضييق الخناق أكثر على تمركزات قوات حكومة الوفاق خلف معسكر النقلية وبالقرب من طريق الأصفاح التابع لبلدية قصر بن غشير، لافتًا إلى أن الطيران التركي المسير الذي وفر غطاء جوياً لقوات الوفاق، فشل في منع تقدّم الجيش لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلّحة والجماعات الإرهابية.