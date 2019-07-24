ترودو يهني بوريس جونسون على توليه رئاسة الوزراء البريطانية

أوتاوا - (أ ش أ):

هنأ رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو اليوم الأربعاء، بوريس جونسون على توليه رئاسة الوزراء البريطانية بعد فوزه في الانتخابات الأخيرة بزعامة حزب المحافظين (الحاكم)، متفوقا على وزير الخارجية جريمي هنت.

وقال ترودو - في بيان صدر من مكتبه - "بالنيابة عن حكومة كندا، أهنئ بوريس جونسون على توليه منصب رئيس وزراء المملكة المتحدة".

وأضاف "تشترك كندا مع المملكة المتحدة في قرون من التاريخ والتقاليد. نحن حلفاء صامدون وشركاء مقربون، سواء في الدفاع عن قيمنا المشتركة أو دعم النظام الدولي القائم على القواعد أو بناء مستقبل أكثر ازدهارا لمواطنينا".

وتابع: "أتطلع إلى العمل مع جونسون لتوفير وظائف جيدة من الطبقة المتوسطة في كلا البلدين وقيادة مكافحة تغير المناخ. سنعمل معا على تجديد وتعميق شراكتنا الاستراتيجية مع استعداد المملكة المتحدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك علاقتنا التجارية طويلة الأمد والناجحة للغاية".

ووجه ترودو الشكر لرئيسة الوزراء السابقة تريزا ماي على عملها لتعزيز العلاقة بين كندا والمملكة المتحدة على مدار ثلاث سنوات.