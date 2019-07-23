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بومبيو: نسعى لبناء تحالف دولي لحراسة مضيق هرمز

09:25 ص الثلاثاء 23 يوليو 2019
بومبيو: نسعى لبناء تحالف دولي لحراسة مضيق هرمز

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

واشنطن - (أ ش أ):

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة بصدد بناء تحالف دولي لحراسة مضيق هرمز، مشيرًا إلى أنه سيشمل دولًا من جميع أنحاء العالم.

وأضاف بومبيو ـ في تصريحات صحفية نقلتها قناة "العربية" الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن واشنطن تعمل على تغيير سلوك قادة طهران، وتسعى لتشكيل تحالف يقوم بدوريات في مضيق هرمز من أجل بقاء الممرات البحرية مفتوحة، موضحًا أن دولًا من جميع أنحاء العالم ستشارك بهذا التحالف.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق أنه "صادر" ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو" لدى عبورها مضيق هرمز ، وأوضح في بيان على موقعه الإلكتروني، أن القوات البحرية التابعة له، وبطلب من "سلطة الموانئ والبحار في محافظة هرمزغان" احتجزت الناقلة، بسبب "عدم احترامها القانون البحري الدولي" بحسب البيان.

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