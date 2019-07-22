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    مقتل قيادي بـ"طالبان" أفغانستان في غارة أمريكية

    09:04 ص الإثنين 22 يوليه 2019
    مقتل قيادي بـ"طالبان" أفغانستان في غارة أمريكية

    حركه طالبان - ارشيفية

    كابول- (أ ش أ):

    لقي 8 مسلحين من حركة طالبان مصرعهم، اليوم الاثنين، من بينهم نائب رئيس المخابرات بالحركة، إثر غارة جوية أمريكية في منطقة كاراباخ في إقليم غزني شرقي أفغانستان.

    وذكر بيان فيلق الرعد 203 التابع للجيش الأفغاني - حسبما ذكرت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الاثنين، أن القوات الأمريكية شنت غارة جوية في منطقتي خلو وشيراباد في منطقة كاراباخ، أسفرت عن مقتل 8 من مسلحي طالبان من بينهم نائب رئيس المخابرات لطالبان في كاراباخ، وتدمير إحدى المركبات.

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    حركة طالبان أفغانستان غارة أمريكية

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