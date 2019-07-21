"اتصال من السفارة المغربية".. تفاصيل جديدة في واقعة الاعتداء على مصري بطائرة رومانية

كتب- أسامة عبدالكريم:

قال حسن سلامة، المواطن المصري، الذي تعرض للاعتداء على متن طائرة رومانية، برفقة زوجته المغربية وأبناءه، إنه سيتلقى وزيرة الهجرة نهاية الأسبوع الجاري.

وأكد "سلامة" لمصراوي"، إنه تلقى اتصالات تضامنية من جميع أصدقاؤه بمختلف الدول، كما تلقى اتصالاً من وزيرة الهجرة التي وعدت بمتابعة التحقيقات ورفع قضية على شرطة الطيران الرومانية "التاروم".

تابع: "سأحكي لوزيرة الهجرة تفاصيل الواقعة للرد على كل الأكاذيب التي روجتها الشرطة الرومانية، لتبرير موقفها، ومتابعة التحقيقات والإجراءات القانونية التي ستتخذ ضد الشركة".

وأضاف أنه "أوكل محامي مصري دولي لإقامة قضية على شركة الطيران الرومانية، مشددا إنه "لن يتنازل على حقه وحق زوجته وأولاده، والسفارة المغربية تواصلت معنا ووعدت برفع دعوى قضائية على الشركة ذاتها".

ولفت إلى أن الدعاوى القضائية التي سيتم اتخاذها ضد الشركة الرومانية مدعومة بشهود عيان، مؤكدا أن جميع الركاب بالطائرة أعلنوا تضامنهم معه، وأبدوا استعدادهم للإدلاء بشهادتهم ضد شركة الطيران.