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    ترامب يتعهد بالعودة للهيمنة على الفضاء

    07:48 م السبت 20 يوليه 2019
    ترامب يتعهد بالعودة للهيمنة على الفضاء

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    واشنطن - (د ب أ):

    تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، باستعادة الهيمنة الأمريكية في الفضاء، وذلك بعد يوم من استقباله اثنين من رواد المهمة "أبوللو 11" التي أوصلت أول إنسان إلى سطح القمر، في البيت الأبيض للاحتفال بذكرى مرور 50 عاما على ذلك الحدث.

    وقال ترامب في رسالة اليوم السبت الذي أعلنه "يوم استكشاف الفضاء" إن "الاستكشاف المستمر الذي يمتد من أراضينا إلى سطح القمر وإلى سطح المريخ، سيدخل حقبة جديدة من البراعة الأمريكية"، حسبما نقلت وكالة أنباء بلومبرج.

    والتقى الرئيس الأمريكي أمس اليوم الجمعة، مع رائدي الفضاء اللذين كانا جزءا من هبوط المركبة أبوللو 11 على سطح القمر قبل نصف قرن، مؤكدا أن وكالة أبحاث الفضاء الأمريكية " ناسا" ستستعيد بريقها مع خطط العودة إلى القمر وإرسال طاقم أمريكي في نهاية المطاف إلى المريخ.

    واستقبل ترامب رائدا الفضاء مايكل كولينز، 88 عاما، وباز ألدرين، 89 عاما، في المكتب البيضاوي يوم الجمعة ، عشية الاحتفال بمرور 50 عاما على الهبوط التاريخي على سطح القمر.

    دونالد ترامب الفضاء

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