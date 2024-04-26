الحكم بالسجن المؤبد بحق متهمة في تفجير بوسط إسطنبول

إسطنبول- (د ب أ)

أصدرت محكمة تركية، اليوم الجمعة، أحكاما بالسجن المؤبد على متهمة بالضلوع في التفجير الذي تسبب في مقتل 6 أشخاص بوسط مدينة اسطنبول في عام 2022، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

وذكرت وكالة الأناضول أن منفذة الهجوم، سورية الجنسية، تم الحكم عليها بالسجن المؤبد 7 مرات بتهمة "القتل العمد جراء التفجير"و "الإخلال بالإضرار بوحدة الدولة".

وأضافت أنه تم الحكم عليها بشكل منفصل بالسجن 1794 عاما لحيازتها مواد خطرة غير مصرح بها، والشروع في القتل العمد.

وتعد الأحكام بالسجن المؤبد المشدد هي أشد الأحكام المتاحة، بعد أن ألغت تركيا عقوبة الإعدام في عام 2002، لأنها لا تتيح أي فرصة للإفراج المشروط.

ويحاكم في القضية ما مجموعه 36 مشتبها بهم.