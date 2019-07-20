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    مقتل 6 مسلحين جراء انفجار قنبلة فشلوا في تثبيتها بأفغانستان

    07:52 م السبت 20 يوليو 2019
    مقتل 6 مسلحين جراء انفجار قنبلة فشلوا في تثبيتها بأفغانستان

    جيش أفغانستان

    كابول - أ ش أ

    أعلن جيش أفغانستان اليوم السبت، أن ستة مسلحين من طالبان قتلوا جراء انفجار قنبلة كانوا يحاولون تثبيتها في سيارة في إقليم قندهار جنوبي البلاد.

    ونقلت وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية عن بيان أصدره الجيش القول إن المسلحين كانوا يثبتون القنبلة عندما وقع الانفجار في قرية (ميس كاريز) في منطقة (مايواند).

    ولم تعلق طالبان - حتى الآن - على النبأ.

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    جيش أفغانستان انفجار قنبلة إقليم قندهار

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