بلينكن: الصين يمكن أن تساعد في "تهدئة التوترات" في الشرق الأوسط

أ ف ب

رأى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الجمعة أنّ الصين يمكن أن تلعب دوراً في تهدئة التوترات في الشرق الأوسط، خصوصاً عبر نفوذها على إيران.

وقال بلينكن للصحفيين في بكين "أعتقد أنّ علاقات بكين يمكن أن تكون إيجابية في محاولة تهدئة التوترات ومنع التصعيد وتجنّب انتشار النزاع"، مضيفاً أنّ نظيره الصيني وانج يي وافق على البقاء على اتصال بشأن الشرق الأوسط.

وفي اليوم الأخير من زيارة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن إلى الصين، حذرت بكين من تدهور العلاقات بين القوتين.

وقال وزير خارجية الصين، وانج يي، اليوم الجمعة، في بكين إنه على الرغم من أن الجانبين يتحدثان مع بعضهما البعض مرة أخرى، إلا أن "العوامل السلبية" في العلاقة بين أمريكا والصين زادت".

واستشهد وانج بالقول إن حق الصين في التنمية "يتم قمعه بشكل غير معقول" كأحد الأسباب. وأضاف أن الدولتين تواجهان مسألة حول ما إذا كانت علاقتهما سوف تستقر أو تنزلق إلى دوامة من الهبوط.





