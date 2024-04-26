المقاومة الإسلامية تنفذ 243 عملية ضد قواعد أمريكية في العراق وسوريا

بغداد- (د ب أ)

كشفت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الجمعة، "أنها نفذت خلال الـ200 يوم الماضية 243 عملية استهدفت القواعد الأمريكية في العراق وسوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأفادت إحصائية وزعتها المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الجمعة، بأن عدد العمليات التي نفذتها المقاومة الإسلامية في العراق خلال الـ200 يوم الماضية بلغت 243 عملية توزعت بواقع 90 هدفا داخل الأراضي العراقية، و65 هدفا داخل الأراضي السورية، و88 هدفا داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتركزت عمليات المقاومة الإسلامية في العراق على القواعد الأمريكية في العراق، أبرزها قاعدة "عين الأسد" في محافظة الأنبار وقاعدتي حرير ومطار أربيل الدولي في محافظ أربيل، فيما تركزت الهحمات داخل الأراضي السورية على القواعد الأمريكية في مناطق متفرقة من سوريا، وكذلك الحال داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت المقاومة العراقية أن هجماتها تأتي ردا على العدوان الإٍسرائيلي المدعوم من أمريكا على قطاع غزة.