الإمارات: لا نمتلك الأسلحة التي تم العثور عليها في ليبيا

القاهرة – مصراوي:

نفت الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء، ملكية الأسلحة التي تم العثور عليها في ليبيا، مشيرة إلى التزامها بقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالشأن الليبي.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات في نبأ عاجل "الإمارات تنفي ملكية الأسلحة التي تم العثور عليها في جمهورية ليبيا ، وتؤكد التزامها بقراري مجلس الأمن رقم 1970 و1973 ".

وبحسب بيان من إدارة التعاون والأمن الدولي بوزارة الخارجية، فإن الإمارات ملتزمة بشكل كامل بقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالعقوبات وحظر السلاح.

وتابع البيان أن الإمارات "تنفي بذلك ملكية الأسلحة التي تم العثور عليها في جمهورية ليبيا .كما تؤكد التزامها بالتعاون الكامل مع لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة. وتحث على خفض التصعيد وإعادة الانخراط في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة".

وكان السيناتور الديمقراطي بالكونجرس الأمريكي، روبرت منينديز، حذر من أن الولايات المتحدة يمكن أن توقف مبيعات الأسلحة إلى الإمارات بعد مزاعم حول تسليمها صواريخ أمريكية للجيش الوطني الليبي.