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    نائب رئيس المجلس العسكري السوداني يتوجه إلى إريتريا

    01:37 م الثلاثاء 02 يوليه 2019
    نائب رئيس المجلس العسكري السوداني يتوجه إلى إريتريا

    نائب رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول محمد

    الخرطوم - (د ب أ):

    توجه نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو اليوم الثلاثاء إلى دولة إريتريا في زيارة رسمية تستمر يومين.

    ووفقا لبيان، نُشر على صفحة المجلس العسكري على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، فإن الزيارة تأتي استجابة لدعوة رسمية من الرئيس الإريتري أسياس أفورقي.

    وسيبحث نائب رئيس المجلس العسكري خلال الزيارة مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها وبحث ملف السلام مع الحركات المسلحة بالسودان.

    ويقوم قادة المجلس العسكري بزيارات للدول ذات المصالح المشتركة مع السودان، وهو ما ترى المعارضة أنه يهدف لحشد دعم إقليمي للمجلس.

    وسبق أن زار قادة المجلس كلا من مصر والسعودية والإمارات وإثيوبيا وجنوب السودان وغيرها.

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