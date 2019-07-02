فرنسا تعرب عن قلقها إزاء ارتفاع مخزون إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب

باريس - (د ب أ):

أعلنت الرئاسة الفرنسية اليوم الثلاثاء أن الرئيس إيمانويل ماكرون "يتابع بقلق" انتهاك إيران لما هو متفق عليه بشأن مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب.

ووفقا لبيان للإليزيه، فقد جدد ماكرون تأكيد الالتزام بالاتفاق النووي، وقال إنه سيعمل خلال الأيام القادمة لضمان وفاء إيران بالتزاماتها.

وحث إيران على إعادة مخزون اليورانيوم منخفض التخصيب لما هو دون المسموح به في الاتفاق النووي. ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، فقد حثها أيضا على الامتناع عن أي تدابير أخرى من شأنها أن تقوض التزاماتها.

وكانت إيران أعلنت أمس أن مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 67ر3 قد تخطى مستوى الـ 300 كيلوجرام المنصوص عليه في الاتفاق النووي الذي كانت إيران توصلت إليها مع الدول الكبرى عام 2015.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحب العام الماضي من الاتفاق وفرَض حزما من العقوبات الاقتصادية على إيران رغم معارضة باقي أطراف الاتفاق.

وكانت إيران أعلنت في مايو الماضي خفض التزاماتها بالاتفاق النووي، وهددت بمزيد من الإجراءات بعد 60 يوما إذا لم تضمن الأطراف الأخرى المزايا الاقتصادية المنصوص عليها في الاتفاق لصالح إيران.

وفي منتصف يونيو الماضي أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أن بلاده ستتخطى مستوى 300 كجم من اليورانيوم المخصب في غضون عشرة أيام، وذلك في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية التي تمارسها الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.