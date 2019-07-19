ميركل تدين هجوم ترامب على عضوات ديمقراطيات بالكونجرس

برلين- (د ب أ):

أدانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بشدة هجوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي وصف بالعنصري على عضوات ديمقراطيات بالكونجرس الأمريكي.

وقالت ميركل اليوم الجمعة خلال المؤتمر الصحفي الاتحادي في برلين: "أنأى بنفسي بشدة عن ذلك، وأشعر بالتضامن مع النساء الثلاثة اللاتي تعرضن للهجوم".

وجاءت تصريحات ميركل ردا على سؤال حول رأيها الشخصي عن الواقعة، التي تحدث بشأنها الصحفي السائل عن هجوم لفظي على ثلاث نساء، في حين أن ترامب هاجم فعليا أربع نائبات ديمقراطيات.

وكان ترامب طالب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" العديد من النائبات الديمقراطيات بالعودة إلى أوطانهن المزعومة وحل المشكلات هناك، بدلا من إسداء نصائح للولايات المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن السياسيات الأربعة مواطنات أمريكيات، ثلاث منهن ولدن في الولايات المتحدة، والرابعة ولدت في الصومال، لكنها حصلت على الجنسية الأمريكية خلال سن المراهقة.

وقالت ميركل إن الأفراد المنتمين لجنسيات مختلفة ساهموا في تقوية الولايات المتحدة، مضيفة أن تصريحات ترامب تخالف هذا الانطباع وتقوض نقاط القوة في أمريكا.