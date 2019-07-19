ميركل تعلن إطلاق العديد من المشروعات المهمة عقب العطلة الصيفية

برلين- (د ب أ):

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عزم الائتلاف الحاكم إطلاق العديد من المشروعات المهمة عقب العطلة الصيفية.

وقالت ميركل اليوم الجمعة خلال المؤتمر الصحفي الاتحادي في برلين: "أمامنا العديد من المهام، لذلك فإن الخريف المقبل سيكون حافلا بالعمل".

وأعلنت ميركل عزمها إطلاق مشروع قانون لإلغاء ما يعرف باسم "ضريبة التضامن" الخاصة بالولايات الشرقية مطلع الخريف، مضيفة أنه من المقرر أيضا إجراء حوار مع الولايات الخريف المقبل بشأن قضية تكافؤ الظروف المعيشية في ألمانيا، إلى جانب موضوعات خلافية مثل المعاشات الأساسية وإجراءات أخرى تخص الإسكان.

ذكرت ميركل أن الائتلاف الحاكم أظهر خلال الأسابيع الأخيرة قدرته على التصرف عبر قوانين تتعلق بالهجرة وجذب العمالة الماهرة، مشيرة إلى أن الائتلاف لم يصل إلى تلك القوانين إلا عبر تجاوز اختلافات كبيرة في الرأي بحكم طبيعة الائتلاف الذي يضم ثلاثة أحزاب.

تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا يضم التحالف المسيحي، المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي المنتمية إليه ميركل والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، إلى جانب الحزب الاشتراكي الديمقراطي.