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    ميركل: على أوروبا أن تكون قادرة على التصرف

    11:55 ص الجمعة 19 يوليه 2019
    ميركل: على أوروبا أن تكون قادرة على التصرف

    آنجيلا ميركل

    برلين- (د ب أ):

    وصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل انتخاب وزيرة الدفاع الألمانية السابقة، أورزولا فون دير لاين، رئيسة للمفوضية الأوروبية بأنه نبأ جيد لأوروبا.

    وقالت ميركل اليوم الجمعة في برلين خلال المؤتمر الصحفي الاتحادي، الذي يضم صحفيين ألمان وأجانب، إنه يتعين على أوروبا أن تكون قادرة على التصرف، لا سيما في قضايا الهجرة وحماية المناخ.

    وتجيب المستشارة الألمانية اليوم على أسئلة الصحفيين في موضوعات راهنة بشأن السياسة الداخلية والخارجية.

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