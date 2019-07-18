ترامب يكثف هجومه على النائبات الديمقراطيات بالكونجرس في حشد انتخابي

واشنطن - (أ ش أ):

كثف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجماته ضد النائبات الديمقراطيات الأربع بالكونجرس اللاتي ينحدرن من أقليات عرقية مختلفة بعد انتقاده السابق لهن في سلسلة من تغريداته على موقع " تويتر".

وهاجم الرئيس الأمريكي مجددا النائبات الأربع خلال حشد انتخابي له بولاية نورث كارولاينا الأمريكية ، حيث أمضى جانبا كبيرا من وقت خطابه أمام مؤيديه للحديث عن النائبة الأمريكية صومالية الأصل إلهان عمر.

وقد تجاوب مع ترامب مؤيدوه بأن صاحوا " أعدها لبلدها" في إشارة لتغريدته المثيرة للجدل والتي قال فيها إنه على النائبات أن يعدن إلى البلدان التي أتين منها ، وقد برر هذا القول في تغريدة لاحقة بأنه إن كانت أمريكا لا تروق لهن فعليهن الرحيل منها.

في المقابل ، أكدت النائبات الأربع ، إلهان عمر نائبة مينيسوتا ، ورشيدة طليب عن ميتشجان ، وأليكساندريا أوكاسيو كورتيز عن نيويورك ، وآيانا بريسلي عن ماساتشوسيتس ـ في ردود فعل مختلفة أنهن أمريكيات وأن وطنهن الولايات المتحدة ، واتهمن الرئيس ترامب بالعنصرية ضدهن.