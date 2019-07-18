الناتو: تركيا لا تزال عضوا مهما بالحلف

واشنطن - (د ب أ):

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرج، إن تركيا تبقى "عضوا مهما بالحلف"، وذلك في معرض تعليقه على قرار الولايات المتحدة عدم بيع طائرات إف -35 لها، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

ووصف ستولتنبرج خلال كلمة في مؤتمر بإسبانيا، عدم حصول تركيا على هذه الطائرات بأنه "أمر غير جيد".

وأضاف أن الناتو يتسعد لعالم تنتشر فيه المزيد من الصواريخ الروسية، في إشارة إلى صفقة صواريخ "إس -400" بين أنقرة وموسكو.

كانت إيلين فورد ، وكيلة وزارة الدفاع الأمريكية للمشتريات قالت إن مشاركة تركيا في برنامج طائرات إف-35 المقاتلة سوف تنتهي بحلول مارس القادم.

وقالت لورد إن الولايات المتحدة سوف تسد الثغرات، ولن يكون هناك أي اضطراب في تسليم الطائرات إف-35 للدول التي لديها بالفعل طلبات للحصول على هذه الطائرات.

وأضافت: "ولن نعلق على ما إذا كانت تركيا يمكنها العودة إلى هذا البرنامج بالتخلي عن نظام الصواريخ الروسي "إس 400".

وأوضحت لورد إن إنهاء مشاركة تركيا في برنامج "إف-35" يهدف إلى حماية المشروع، وقالت: "إننا نسعى فقط لحماية أمن برنامج "إف-35" طويل المدى".