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    تقرير: 3 قتلى بينهم نائب القنصل التركي في هجوم بمطعم بكردستان العراق

    02:35 م الأربعاء 17 يوليه 2019
    تقرير: 3 قتلى بينهم نائب القنصل التركي في هجوم بمطعم بكردستان العراق

    إطلاق نار على مطعم بأربيل بكردستان العراق

    أربيل - (د ب أ):

    أفادت شبكة "رووداو" الإعلامية الكردية العراقية بأن ثلاثة قتلى، بينهم نائب القنصل التركي، سقطوا في إطلاق نار على مطعم بأربيل بكردستان العراق.

    وذكرت الشبكة أن إطلاق النار أسفر أيضا عن سقوط عدد من الجرحى.

    ولم يصدر بعد أي تأكيد رسمي من جانب تركيا.

    وأوضحت الشبكة أن إطلاق النار استهدف عددا من الدبلوماسيين العاملين في القنصلية التركية خلال تواجدهم في المكان.

    وهرعت القوات الأمنية إلى موقع الحادث وأغلقت الطرق القريبة منه.

    إطلاق نار أربيل كردستان العراق مقتل نائب القنصل التركي

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