إيران تكشف مصير ناقلة النفط المفقودة في مضيق هرمز

طهران - (د ب أ)

كشفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن مصير ناقلة النفط، التي تم فقدان الاتصال معها منذ يومين، خلال مرورها عبر مضيق هرمز، موضحة أنها تعرضت لعطل فني وتم سحبها إلى أحد موانئ إيران.

وقال المتحدث باسم الوزارة ، عباس موسوي، في تصريح نقله التلفزيون الإيراني أدلى به، مساء اليوم الثلاثاء، "إن ناقلة نفط أجنبية تعرضت لعطل فني في مياه الخليج الفارسي، وتوجهت بطلب مساعدة إلى الطرف الإيراني".

وأضاف موسوي،في التصريح الذي نشرته وكالة الأنباء الإيرانية(إرنا) أن القوات الإيرانية قامت، "وفقا للقوانين الدولية"، بسحب ناقلة النفط إلى أحد الموانئ الواقعة على مياه إيران، بعد أن أطلقت طلب المساعدة، وذلك "لكي يتم تصليح" السفينة، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل لاحقا.

كانت تقارير إخبارية قد ذكرت أن بيانات تتبع حركة الملاحةاظهرت اختفاء ناقلة نفط إماراتية في المياه الإيرانية منذ يومين بينما كانت تمر عبر مضيق هرمز.

وذكرت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية أن أسئلة ومخاوف تحوم حول ما إذا كان الحرس لثوري الإيراني قد أجبر ناقلة النفط على الدخول إلى المياه الإيرانية.

وقال مسؤولون أمريكيون في تصريحات صحفية اليوم إنهم يشتبهون في أن إيران قامت بالاستيلاء على ناقلة الشحن (إم تي رياح).

من جهة اخرى،نفي مصدر إماراتي مسؤول أن تكون ناقلة نفط اختفت لدي عبورها مضيق هرمز،مملوكة لبلاده .

وقال المصدر المسؤول "إن ناقلة النفط (إم تي رياح)غير مملوكة من قِبل دولة الإمارات العربية المتحدة ولم يتم تشغيلها من قبل الإمارات، ولا تحمل على متنها أي طاقم إماراتي، ولم ترسل أي طلب استغاثة".

وأضاف المصدر،الذي لم يتم تسميته، " نحن حاليا بصدد مراقبة الوضع عن كثب مع شركائنا الدوليين"،بحسب وكالة أنباءالإمارات وام).

وكانت الناقلة تحمل علم بنما ويُزعم أنها اختفت أثناء عبورها مضيق هرمز.