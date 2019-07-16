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قوات التحالف تعترض وتسقط 3 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون نحو السعودية

09:21 م الثلاثاء 16 يوليه 2019
قوات التحالف تعترض وتسقط 3 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون نحو السعودية

طائرة مسيرة

القاهرة – مصراوي:

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن القوات اعترضت وأسقطت 3 طائرات بدون طيار، أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، من محافظة عمران اليمنية، باتجاه مدينتي جازان وأبها السعوديتين، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

ويأتي هذا التطور بعد يوم من إسقاط قوات التحالف طائرتين بدون طيار أطلقتهما ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه مدينة خميس مشيط في منطقة عسير جنوب غرب المملكة.

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