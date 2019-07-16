  • عاجل:التعليم العالي تعلن ارتفاع التنسيق هذا العام (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    نتيجة الثانوية الأزهرية نتيجة الثانوية العامة منتخب الجزائر أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 الطقس

    باكستان تفتح مجالها الجوي أمام الطيران المدني بعد أشهر من القيود

    09:06 ص الثلاثاء 16 يوليو 2019
    باكستان تفتح مجالها الجوي أمام الطيران المدني بعد أشهر من القيود

    هيئة الطيران المدني في باكستان

    إسلام أباد- أ ش أ:

    أعلنت هيئة الطيران المدني في باكستان اليوم الثلاثاء إعادة فتح المجال الجوي الباكستاني أمام الطيران المدني، وذلك بعد أشهر من القيود التي فرضتها السلطات في أعقاب مواجهات مع الهند المجاورة في وقت سابق من هذا العام.

    وقالت الهيئة - في بيان لها نقلته قناة "جيو نيوز" الباكستانية - إن المجال الجوي الباكستاني أصبح مفتوحا لكل أنواع الطيران المدني، وأن ذلك القرار دخل حيز التنفيذ فور الإعلان عنه.

    وكانت باكستان قد أغلقت مجالها الجوي في شهر فبراير الماضي على خلفية أزمة مع الهند في أعقاب هجوم شنته جماعة مسلحة في إقليم "كشمير" (المتنازع عليه بين البلدين ) أسفر عن مقتل 40 من قوات الأمن الهندية.

    هذا المحتوى من

    باكستان الهند الطيران المدني

    الخبر التالى:

    أفغانستان ترحب بقرار باكستان فتح مجالها الجوي
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان