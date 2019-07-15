مجلس الأمن يقرر تمديد "مراقبة وقف إطلاق النار" في اليمن لـ6 أشهر

القاهرة - (مصراوي):

وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم الإثنين، على تمديد عمل بعثة مراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة غربي اليمن لستة أشهر.

كما أكدت الأمم المتحدة على ضرورة مراقبة تقيد الطرفين بوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، وإعادة انتشار القوات إلى خارج مدينة الحديدة وخارج مرافئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة من المراقبين التعاون مع الأطراف المتنازعة في اليمن لضمان أمن مدينة الحديدة ومرافئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

كما أشار أنطونيو غوتيريش إلى نشر عدد كاف من أعضاء البعثة، مشيرا إلى ضرورة تقديم الأطراف المعنية باتفاق الحديدة الدعم اللازم للبعثة الأممية.

وأكد غوتيريش أن ضمان نجاح عمل البعثة، يتطلب ضمان سلامة وأمن عناصر البعثة، وحرية حركتهم مع عتادهم والمواد الغذائية التي ينقلونها في البلاد من دون وضع عراقيل تؤخر وصولها.

يذكر أن الاتفاق الذي وقع في ستوكهولم في نهاية عام 2018، ينص على انسحاب المقاتلين من مدينة الحديدة الساحلية، إلا أن الحذر المتبادل من الطرفين تسبب في تأخر تجسيد تلك القرارات.