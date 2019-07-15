البحرين تهاجم قطر بعد "ما خفي كان أعظم"

القاهرة - مصراوي:

رأى وزير خارجية البحرين أن برنامج "ما خفي أعظم" الذي بثته قناة الجزيرة القطرية الأحد، حلقة جديدة من "تآمر دولة مارقة على مملكة البحرين"، وفقا للخارجية البحرينية.

فبعد أن بثت قناة الجزيرة حلقة من برنامج "ما خفي أعظم" حول أحداث البحرين والحراك الذي شهدته بعض المناطق البحرينية، برز أول تصريح رسمي عن الخارجية البحرينية.

وقال الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة: "برنامج (ما خفي أعظم) والذي بثته قناة الجزيرة مساء يوم أمس وما حمله من أكاذيب واضحة ومغالطات فجة، ما هو إلا حلقة جديدة من سلسلة تآمر من دولة مارقة ضد مملكة البحرين وضد أمن واستقرار المنطقة بأسرها".

وأشار وزير الخارجية البحريني أن قطر تشكل الخطر الأكبر على دول مجلس التعاون الخليجي، لافتا إلى أنها تحاول ضرب وحدة صفه وزرع الفتنة بين دوله.

وشدد الشيخ خالد بن أحمد على "ضرورة أن تعمل دول مجلس التعاون على مواجهة تلك الممارسات والأعمال العدائية لهذه الدولة وتصرفاتها غير المسؤولة، واتخاذ كافة الإجراءات الحازمة التي تضمن ردعها، وإلزامها بالتجاوب وبكل شفافية مع المطالب العادلة للدول المقاطعة لها وتنفيذ ما وقعت عليه من اتفاقات، ليستمر مجلس التعاون ويحافظ على منجزاته ويحقق المزيد من التنمية والازدهار والتقدم لصالح دوله وشعوبه".

وكانت قد بثت الجزيرة برنامج "ما خفي أعظم"، الأحد، وتضمن اتهامات للبحرين بالتعامل مع عناصر تنظيم القاعدة من أجل القيام بعمليات اغتيال وتخريب.

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وكان قد صرح مصدر مسؤول في وزارة شؤون الإعلام البحرينية في وقت سابق الإثنين، بأن أسلوب البرنامج الذي بثته الجزيرة "إرهابي يحث على الكراهية ويحرض على الفرقة وشق الصف الوطني"، لافتا إلى أن قطر "دولة مارقة وإرهابية بالقول والفعل"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء البحرين الرسمية.

يذكر أن المسؤولين البحرينيين كانوا قد أطلقوا عدة تصريحات ضد الجزيرة منذ أن أعلنت أنها ستبث برنامج "ما خفي أعظم" وسيتناول احتجاجات البحرين.